Samsunspor Göztepe Maçının Hazırlıklarına Başladı

Samsunspor, Göztepe Maçı İçin Hazırlanıyor

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü Göztepe ile karşılaşacak. Bu önemli maç için antrenmanlara tam hızla başladı.

Antrenman Detayları

Kırmızı-beyazlı ekibin yaptığı açıklamaya göre, antrenman Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Futbolcular, antrenmana ısınma ve koordinasyon çalışmaları ile başladı. Daha sonra pas çalışmaları yaparak, Göztepe maçına hazırlıklarını sürdürdü.

Gelecek Antrenman

Samsun ekibi, Göztepe maçının hazırlıklarına yarın devam edecek. Taraftarlar, takımın bu mücadelede sergileyeceği performansı merakla bekliyor.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.