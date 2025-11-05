Samsunspor, Hamrun Spartans Maçı İçin Son Provasını Yaptı

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi 3. hafta öncesi Nuri Asan Tesisleri'ndeki antrenmanla hazırlıklarını tamamladı; Uğur Işılak'tan da destek geldi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 17:06
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 17:06
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi 3. haftasında evinde Malta temsilcisi Hamrun Spartans ile oynayacağı maç öncesinde hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'ndeki antrenmanla tamamladı. Avrupa kupasında 2'de 2 ile yoluna kayıpsız devam eden kırmızı-beyazlılar, yarınki karşılaşma için son provayı gerçekleştirdi.

Karşılaşmanın son taktik antrenmanı, Teknik Direktör Thomas Reis idaresinde yapıldı. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutulurken takım, maç için planlanan düzen ve taktikler üzerinde yoğunlaştı.

Uğur Işılak'tan destek ziyareti

Şehirde süren belgesel çekimleri kapsamında antrenmanı ziyaret eden sanatçı Uğur Işılak, takıma başarı diledi. Işılak, ziyaret sırasında şunları söyledi: "Bir belgesel çekiyoruz, 13 bölümlük. Samsun da içinde var. Rize, Trabzon derken, Samsun’a geldik, çok güzel kareler aldık. Malum, milli mücadelenin şaha kalktığı ilimiz Samsun’u bu yönüyle anlamlı bir şehir olarak görüyoruz ve Samsun’u seviyoruz. Bugün aynı zamanda Samsunspor’u ziyaret ettik çünkü yarın ciddi bir maçları var. Malta takımı Hamrun karşısında başarılar diliyoruz. İnşallah yarın Türkiye olarak gönlümüz Samsun’da, Samsun’la birlikte çarpacak".

Antrenmanın ardından kırmızı-beyazlı ekip kampa girerek, yarın saat 20.45'te oynanacak müsabakayı beklemeye geçti.

