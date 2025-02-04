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Samsunspor, Hatayspor Karşılaşması İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor

Samsunspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 14:46
Samsunspor, Hatayspor Karşılaşması İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor

Samsunspor, Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Atakaş Hatayspor ile 7 Şubat Cuma günü oynayacağı maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Takım, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirdiği idmanda, 1 saat 20 dakika boyunca antrenman yaptı.

İdman, dinamik ısınma ile başlayarak; 4 taraflı jokerli oyun ve dar alanda pas çalışmalarıyla devam etti. Futbolcular günün sonunda ise koordinasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.

Karadeniz ekibi, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Atakaş Hatayspor ile 7 Şubat Cuma günü...

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Atakaş Hatayspor ile 7 Şubat Cuma günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda Kingsley Schindler (solda) ile Nanu (sağda) bir pozisyonda mücadele etti.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Atakaş Hatayspor ile 7 Şubat Cuma günü...

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Atakaş Hatayspor ile 7 Şubat Cuma günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda Kingsley Schindler (solda) ile Nanu (sağda) bir pozisyonda mücadele etti.

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