Samsunspor, Hatayspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Samsunspor Hazır Olma Yolunda

Samsunspor, Trendyol Süper Lig 4. haftasında Atakaş Hatayspor ile 1 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı karşılaşma için hazırlıklara devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenmanlar Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.

Techik Direktör Reis Yönetiminde Antrenman

Takımın antrenmanı, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde bir saat 25 dakika sürdü. Antrenmanda futbolcular, ısınma koşusu, pas çalışmaları, rondo ve dar alanda oyun uygulamaları yaptı.

Sakatlık Sorunu

İdmanda, sakatlığı devam eden Emre Kılınç yer almadı. Karadeniz ekibi, yarınki antrenmanla birlikte Atakaş Hatayspor maçı için son hazırlıklarını yapmaya devam edecek.