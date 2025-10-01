Samsunspor Hazır: UEFA Konferans Ligi'nde Legia Varşova Deplasmanı

Samsunspor, Legia Varşova deplasmanına hazır
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi ilk maçında yarın Legia Varşova ile deplasmanda oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Antrenman, Varşova Marshall Jozef Pilsudski Stadında teknik direktör Thomas Reis yönetiminde ısınma koşusu ile başladı.
Basına açık bölümde futbolcular 5'e 2 oynadı; çalışmanın devamında takım taktik çalışması gerçekleştirdi.
Antrenmana, statü gereği Legia Varşova karşısında forma giyemeyecek olan Cherif Ndiaye, Eyüp Aydın ile sakatlıkları süren Ebrima Ceesay, Emre Kılınç, Soner Aydoğdu, Bedirhan Çetin ve Afonso Sousa katılmadı.
Maç Detayı
Karşılaşma, yarın Polonya'nın başkenti Varşovada Marshall Jozef Pilsudski Stadında TSİ 22.00'de başlayacak.