Samsunspor Hazır: UEFA Konferans Ligi'nde Legia Varşova Deplasmanı

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi ilk maçında yarın Legia Varşova ile oynayacağı maça Varşova'da yapılan antrenmanla hazırlandı; bazı oyuncular sakatlık ve statü nedeniyle yer almadı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 20:25
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 20:25
Samsunspor, Legia Varşova deplasmanına hazır

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi ilk maçında yarın Legia Varşova ile deplasmanda oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman, Varşova Marshall Jozef Pilsudski Stadında teknik direktör Thomas Reis yönetiminde ısınma koşusu ile başladı.

Basına açık bölümde futbolcular 5'e 2 oynadı; çalışmanın devamında takım taktik çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmana, statü gereği Legia Varşova karşısında forma giyemeyecek olan Cherif Ndiaye, Eyüp Aydın ile sakatlıkları süren Ebrima Ceesay, Emre Kılınç, Soner Aydoğdu, Bedirhan Çetin ve Afonso Sousa katılmadı.

Maç Detayı

Karşılaşma, yarın Polonya'nın başkenti Varşovada Marshall Jozef Pilsudski Stadında TSİ 22.00'de başlayacak.

