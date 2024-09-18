Samsunspor ile RAMS Başakşehir Maçında İlk Yarısı Beraberlik ile Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'de İlk Yarısı Beraberlik ile Başladı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ertelenen Samsunspor ile RAMS Başakşehir arasındaki maç, beklentilerin tersine ilk yarıda gol sesi çıkmadan tamamlandı.

Öne Çıkan Anlar

20. dakikada, Onur Ergün’ün mükemmel pası ile savunmanın arkasına sarkan Berkay Özcan, şutunu çekti ancak top direğin hemen yanından auta gitti.

33. dakikada ise ev sahibi takım Samsunspor’un atağında Ngolo Ntcham, ceza sahasının sağ çaprazında topla buluştu. Sert bir vuruşla kaleyi yoklayan Ntcham’ın şutunu Kaleci Muhammed Şengezer zorlukla kontrol etti.

Maçın İlk Yarısı

Karşılaşmanın ilk yarısı boyunca her iki tarafın gösterdiği mücadele ile 0-0 beraberlik ile tamamlandı. Takımlar, ikinci yarıda daha fazla gol atmayı umuyor.