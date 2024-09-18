DOLAR
34,06 0%
EURO
38,01 -0,24%
ALTIN
2.832,72 -0,65%
BITCOIN
2.068.369,25 -1,08%

Samsunspor ile RAMS Başakşehir Maçında İlk Yarısı Beraberlik ile Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig’de Samsunspor ve RAMS Başakşehir arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İlgili anlar ve öne çıkan detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 21:00
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 21:00
Samsunspor ile RAMS Başakşehir Maçında İlk Yarısı Beraberlik ile Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'de İlk Yarısı Beraberlik ile Başladı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ertelenen Samsunspor ile RAMS Başakşehir arasındaki maç, beklentilerin tersine ilk yarıda gol sesi çıkmadan tamamlandı.

Öne Çıkan Anlar

20. dakikada, Onur Ergün’ün mükemmel pası ile savunmanın arkasına sarkan Berkay Özcan, şutunu çekti ancak top direğin hemen yanından auta gitti.

33. dakikada ise ev sahibi takım Samsunspor’un atağında Ngolo Ntcham, ceza sahasının sağ çaprazında topla buluştu. Sert bir vuruşla kaleyi yoklayan Ntcham’ın şutunu Kaleci Muhammed Şengezer zorlukla kontrol etti.

Maçın İlk Yarısı

Karşılaşmanın ilk yarısı boyunca her iki tarafın gösterdiği mücadele ile 0-0 beraberlik ile tamamlandı. Takımlar, ikinci yarıda daha fazla gol atmayı umuyor.

İLGİLİ HABERLER

A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim! 5 Litre Sırma Ayçiçek Yağında Dev Kampanya

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi

GSB, İŞKUR İUP Personel Alımı Başladı: 60 Bin Temizlik ve Bakım Onarım Personeli Alınacak!

Ziraat Bankası’ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: Şimdi Ev Almanın Tam Zamanı! 120 Ay Yüzde 2,79 Faiz ile Ev İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsunspor ile RAMS Başakşehir Maçında İlk Yarısı Beraberlik ile Sonuçlandı
2
Trabzonspor, Kayserispor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
3
18. Erciyes Kupası Kadınlar Turnuvası'nda Emlak Konut'un Zaferi
4
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Milli Okçularla Bir Araya Geldi
5
Kocaelispor, Çorum FK Maçına Hazırlanıyor
6
Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'den Tur Yorumları
7
Real Madrid-Barcelona Süper Kupa Final maçını şifresiz veren kanallar listesi: 2024 Barça Real maçı canlı yayın nereden izlenir? Arda sahada!

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Büyük Fırsat: 50.000 TL Kredi Kampanyası

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!

Ziraat Bankası’ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: Şimdi Ev Almanın Tam Zamanı! 120 Ay Yüzde 2,79 Faiz ile Ev İmkanı

Sony Playstation 5 1 TB Çift Kolda Çılgın İndirim! 39 Bin 999 TL'den 23 Bin 919 TL'ye Düştü! Teknoloji Ürünlerinde Dev İndirim

GSB, İŞKUR İUP Personel Alımı Başladı: 60 Bin Temizlik ve Bakım Onarım Personeli Alınacak!

19 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar

A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim! 5 Litre Sırma Ayçiçek Yağında Dev Kampanya

1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi