Samsunspor - Kasımpaşa: Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Yarın Saat 20.00

Samsunspor - Kasımpaşa maçı yarın Yeni 19 Mayıs Stadı'nda

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen Kasımpaşa karşılaşmasını yarın sahasında oynayacak. Mücadele, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Maç detayları

Samsun ekibi ligin ilk dört haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak toplam 7 puan topladı. Ev sahibi takım, sahasındaki son maçı Hesap.com Antalyaspor'a 2-1 kaybetmişti ve yarınki karşılaşmayı kazanmak istiyor.

Samsunspor'da kadro ve eksikler

Sakatlığı devam eden Emre Kılınç, Kasımpaşa maçının kadrosunda yer almayacak. Öte yandan yeni transferler Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın'ın ilk kez forma giymesi bekleniyor.

Kasımpaşa'nın durumu

Kasımpaşa, ligde ilk dört haftada 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet sonucunda 3 puan topladı. Samsunspor ile oynanacak maç, takımın Avrupa programı nedeniyle ligin 3. haftasından ertelenmişti; ertelenme sebebi UEFA Avrupa Ligi Play-off karşılaşması olarak kayıtlarda yer alıyor.