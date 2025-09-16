Samsunspor - Kasımpaşa: Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Yarın Saat 20.00

Samsunspor, ertelenen Kasımpaşa maçını yarın Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de oynayacak; Emre Kılınç yok, Ndiaye ve Eyüp Aydın ilk kez forma giyebilir.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 09:46
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 09:46
Samsunspor - Kasımpaşa: Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Yarın Saat 20.00

Samsunspor - Kasımpaşa maçı yarın Yeni 19 Mayıs Stadı'nda

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen Kasımpaşa karşılaşmasını yarın sahasında oynayacak. Mücadele, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Maç detayları

Samsun ekibi ligin ilk dört haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak toplam 7 puan topladı. Ev sahibi takım, sahasındaki son maçı Hesap.com Antalyaspor'a 2-1 kaybetmişti ve yarınki karşılaşmayı kazanmak istiyor.

Samsunspor'da kadro ve eksikler

Sakatlığı devam eden Emre Kılınç, Kasımpaşa maçının kadrosunda yer almayacak. Öte yandan yeni transferler Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın'ın ilk kez forma giymesi bekleniyor.

Kasımpaşa'nın durumu

Kasımpaşa, ligde ilk dört haftada 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet sonucunda 3 puan topladı. Samsunspor ile oynanacak maç, takımın Avrupa programı nedeniyle ligin 3. haftasından ertelenmişti; ertelenme sebebi UEFA Avrupa Ligi Play-off karşılaşması olarak kayıtlarda yer alıyor.

İLGİLİ HABERLER

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Deniz Öncü Avusturya'da Tedavi Ediyor: Hedef MotoGP, "Bir Aya Kadar Dönebilirim"
2
Satrançta Lisanslı Sporcu Sayısı 1 Milyon 700 Bini Aştı
3
Armand Duplantis: Sırıkla Atlamada Dünya Rekoru ve Dominasyon
4
Trabzonspor'un 200. yabancı oyuncusu Andre Onana
5
Trabzonspor, Manchester United'dan Andre Onana'yı 1 yıl kiraladı
6
Marcel Licka: Fatih Karagümrük'te İstikrara İnanıyorum | Süper Lig
7
Giresunlu Liseli Kızlar Next Generation Rafting Cup 2025'te Avrupa Kupası'nı Kazandı

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor