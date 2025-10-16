Samsunspor, Kayserispor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Zecorner Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenman Detayları

Hazırlıklar, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapıldı. İdman ısınma hareketleri ile başladı ve oyuncular tempoyu yükseltti.

Antrenman, koordinasyon ve pas organizasyonları ile devam etti; ardından saha içinde oyun akışı üzerinde duruldu.

Çalışma, dar alanda hedefli oyun uygulamaları ve son bölümde oynanan çift kale maç ile tamamlandı.

Samsunspor hazırlıklara yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.