Samsunspor, Kayserispor Maçına Hazırlıklara Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında, 11 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşacak olan Reeder Samsunspor, hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, toplam 1 saat 10 dakika sürdü.
Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, ardından şut çalışmaları yaparak performanslarını artırdı. Karadeniz temsilcisi, Bellona Kayserispor maçı hazırlıklarına yarın yapılacak idmanla devam edecek.