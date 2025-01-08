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Samsunspor, Kayserispor Maçına Hazırlıklara Devam Ediyor

Samsunspor, Kayserispor ile oynayacağı maç için hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 15:54
Samsunspor, Kayserispor Maçına Hazırlıklara Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında, 11 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşacak olan Reeder Samsunspor, hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, toplam 1 saat 10 dakika sürdü.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, ardından şut çalışmaları yaparak performanslarını artırdı. Karadeniz temsilcisi, Bellona Kayserispor maçı hazırlıklarına yarın yapılacak idmanla devam edecek.

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