Samsunspor, Konyaspor Maçında Üst Sıraları Zorlayacak

Samsunspor, Konyaspor'la Karşılaşıyor

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile mücadele edecek. Karşılaşma, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak ve hakem Yasin Kol maçı yönetecek.

Lig Durumu

Samsunspor, ligde çıktığı 22 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak toplamda 43 puan topladı. Şu an ligde 3. sırada bulunan takım, TÜMOSAN Konyaspor'u yenerek puanını artırmayı ve üst sıralardaki yerini güvence altına almayı planlıyor.

Sakatlık ve Cezalı Oyuncular

Maç öncesinde hafif sakatlıkları bulunan Marc Bola ve Lubomir Satka'nın durumu maç saatinde belli olacak. Bu arada, Samsunspor'da 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Olivier Ntcham, Marc Bola, Marius Mouandilmadji ve Arbnor Muja, bu kritik karşılaşmada kart görmeleri halinde bir sonraki mücadelede ceza alacak.

İlk Yarı Sonuçları

Ligin ilk yarısındaki karşılaşmada, TÜMOSAN Konyaspor galip gelerek maçı 1-0 kazanmıştı. Samsunspor, rövanşı almak için sahada var gücüyle mücadele edecek.