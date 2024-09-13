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Samsunspor, Konyaspor'u Ağırlayacak: İlk İç Saha Galibiyeti Peşinde

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor'u konuk ediyor. Taraftar desteğiyle galibiyet arayışında.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 10:08
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 10:08
Samsunspor, Konyaspor'u Ağırlayacak: İlk İç Saha Galibiyeti Peşinde

Samsunspor, Konyaspor'u Bünyesinde Ağırlıyor

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor, TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadele Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 17.00'de start alacak. Maçın hakemi Oğuzhan Çakır olarak belirlendi.

Süper Lig'deki Performans

Samsunspor, ligin ilk haftasında Beşiktaş ile oynadığı maçı 2-0 kaybettikten sonra, ardından yaptığı iki deplasman maçında Gaziantep FK'yi 1-0 ve Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçlarla birlikte Kırmızı-beyazlı takım, toplamda 6 puan elde etti.

Taraftar Desteğiyle Galibiyet Arayışı

Karadeniz ekibi, sahasında oynayacağı bu karşılaşmada TÜMOSAN Konyaspor'u yenerek ilk iç saha galibiyetini almak istiyor. Takımın önemli isimlerinden Emre Kılınç, sakatlığının ardından bu maçta forma giymesi bekleniyor.

Konyaspor'un Durumu

TÜMOSAN Konyaspor, ligin ilk 4 haftasında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayarak 4 puan topladı. Karşılaşmanın sonucunun her iki ekip için de kritik önemi bulunuyor.

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