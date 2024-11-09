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Samsunspor, Lider Galatasaray ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Samsunspor, Süper Lig'in 12. haftasında lider Galatasaray ile yarın deplasmanda mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 10:31
Samsunspor, Lider Galatasaray ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın lider Galatasaray ile deplasmanda zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. Maç, RAMS Park'ta saat 16.00'da başlayacak ve hakem Halil Umut Meler tarafından yönetilecek.

Süper Lig'de geride kalan 11 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Samsunspor, 28 puanla lider konumda bulunan Galatasaray'ın hemen arkasında 25 puan ile ikinci sırada yer alıyor. Karadeniz temsilcisi, bu maçı kazanarak aradaki puan farkını kapatmayı hedefliyor.

Ancak Samsunspor'da sakatlıkları devam eden Ercan Kara ve Celil Yüksel, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Takım, bu zorlu mücadelede en iyi performansını sergileyerek liderle puan farkını azaltmayı amaçlıyor.

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