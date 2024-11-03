Samsunspor, Onvo Antalyaspor'u Ağırlıyor

Samsunspor, Onvo Antalyaspor'u Ağırlayacak

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak. Maç, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve hakem Direnç Tonusluoğlu tarafından yönetilecek.

Samsunspor'un Durumu

Süper Lig'de geride kalan 10 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alarak toplamda 22 puan toplayan Samsunspor, ligde ikinci sırada bulunuyor. Karadeniz temsilcisi, üst sıralardaki konumunu sağlamlaştırmak adına Onvo Antalyaspor'u yenmeyi hedefliyor.

Onvo Antalyaspor'un Performansı

Onvo Antalyaspor ise bu sezon 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi ile toplam 11 puan toplayarak 13. sırada yer alıyor. Antalyaspor, zorlu deplasmanda puan almanın peşinde.