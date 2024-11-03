DOLAR
34,3 0%
EURO
37,16 0%
ALTIN
3.018,13 0%
BITCOIN
2.346.698,28 1,58%

Samsunspor, Onvo Antalyaspor'u Ağırlıyor

Samsunspor, Süper Lig'de Onvo Antalyaspor ile zorlu bir maç yapacak. Detaylar burada!

Yayın Tarihi: 03.11.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 11:02
Samsunspor, Onvo Antalyaspor'u Ağırlıyor

Samsunspor, Onvo Antalyaspor'u Ağırlayacak

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak. Maç, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve hakem Direnç Tonusluoğlu tarafından yönetilecek.

Samsunspor'un Durumu

Süper Lig'de geride kalan 10 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alarak toplamda 22 puan toplayan Samsunspor, ligde ikinci sırada bulunuyor. Karadeniz temsilcisi, üst sıralardaki konumunu sağlamlaştırmak adına Onvo Antalyaspor'u yenmeyi hedefliyor.

Onvo Antalyaspor'un Performansı

Onvo Antalyaspor ise bu sezon 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi ile toplam 11 puan toplayarak 13. sırada yer alıyor. Antalyaspor, zorlu deplasmanda puan almanın peşinde.

İLGİLİ HABERLER

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalyaspor, Samsunspor Maçına Hazır
2
46. İstanbul Maratonu'nda Zaferler Paylaşıldı
3
Sakaryalı Karateci Sare Kaya'nın Hedefi Avrupa Şampiyonluğu
4
Trendyol Süper Lig'de Kıran Kırana Mücadele: Kayserispor ve Adana Demirspor Berabere Kaldı
5
Trendyol Süper Lig: 10. Hafta Özeti
6
Fenerbahçe'nin Twente Maçında Dikkat Çeken Detaylar
7
Galatasaray, RFS ile Berabere Kaldı: 2-2

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor