Samsunspor, RAMS Başakşehir'i 2-0 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'de Heyecan Dolu Maç

Futbolseverlerin merakla beklediği Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında, ertelenen karşılaşma geride kaldı. Samsun'un temsilcisi Samsunspor, RAMS Başakşehir'i 2-0 yenerek üç puanın sahibi oldu.

Maçın Detayları

Karşılaşma boyunca her iki takımda etkili oyun sergilemeye çalıştı. 54. dakikada ramak kala, RAMS Başakşehir'in oyuncusu Kemen’in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş, defansa çarparak yön değiştirdi. Ancak, Samsunspor’un kalecisi Okan Kocuk dev bir refleksle topu son anda kurtararak tehlikeyi önledi.

60. dakikada Deniz Türüç’ün ceza sahası içine yaptığı ortada, kaleci Okan Kocuk’un tokatladığı topa Onur Ergün kafa ile vurdu. Fakat, Zeki Yavru bu anda kale çizgisi üzerinden topu uzaklaştırmayı başardı.

Samsunspor'un Golleri

65. dakikada Samsunspor, etkili bir atak sonrasında Moundilmadji'nin plase vuruşuyla 1-0 öne geçti. Bola'nın uzun pasında topla buluşan Moundilmadji, rakibini geçtikten sonra meşin yuvarlağı kaleye göndererek takımını öne geçirdi.

Maçın 72. dakikasında ise ev sahibi takım farkı 2’ye çıkardı. Samsunspor’un köşe atışını kullanan Zeki Yavru, altıpas içine iyi bir orta yaptı. Van Drongelen’in müdahale ettiği top ağlarla buluşarak skorun 2-0 olmasını sağladı.

Sonuç olarak, Samsunspor mücadeleyi 2-0 kazanarak değerli üç puanı hanesine yazdırdı.