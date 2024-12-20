Samsunspor, Sivasspor ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Samsunspor, Süper Lig'de Kritik Maça Çıkıyor

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşılaşacak. Mücadele, BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak ve hakem Ali Şansalan tarafından yönetilecek.

Takım Performansları

Süper Lig'de geride kalan 15 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 29 puan toplayan Reeder Samsunspor, sezonun başarılı ekiplerinden biri olarak öne çıkıyor.

Diğer yandan, lige kötü bir başlangıç yapan Sivasspor, oynadığı 16 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi ile sadece 18 puan elde edebildi.

Sakat ve Cezalı Oyuncu Yok

Karadeniz ekibi Samsunspor, bu önemli karşılaşma öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulundurmuyor. Bu durum, teknik ekip için büyük bir avantaj sağlıyor.