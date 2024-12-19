Samsunspor, Sivasspor Karşısında 3 Puan Hedefliyor

Samsunspor'un Hedefi 3 Puan

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Net Global Sivasspor ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Teknik direktör Thomas Reis, takımın bu zorlu maçtan 3 puanla ayrılmayı hedeflediğini belirtti.

Thomas Reis'ten Açıklamalar

Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Sivasspor maçının zorlu geçeceğini dile getiren Reis, "Takımı hazırlamak da zor oluyor bu dönemde. Çünkü rakibimiz hoca değişikliğine gitti. Üç gün aradan sonra antrenmanlarımızı en iyi şekilde gerçekleştirdik. Evet, son maçımızı kaybettik, ancak bir maçı kaybettikten sonra tekrar galip gelmeyi daha önce gösterdik. Bu maçı da kazanmak istiyoruz." dedi.

Son Maç ve Analizler

Reis, Süper Lig'deki güçlü rakiplerinden bahsederek, "Her maç çok zor geçiyor. Eyüpspor karşılaşmasında bazı analizler yaptık. Hatalarımızı ve doğrularımızı değerlendirdik. O maçta birçok gol pozisyonuna girdik ama fırsatları değerlendiremedik. Bu yılın son maçını galibiyetle kapatmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Sivasspor'un Yeni Teknik Dönemi

Sivasspor'un yeni bir teknik direktörle mücadele ettiğine dikkat çeken Reis, "Bazı oyuncular, yeni hocaya kendilerini göstermek için daha fazla süre almak isteyecekler. Bu da Sivasspor için avantaj olabilir." ifadelerini kullandı.