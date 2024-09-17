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Samsunspor, Süper Lig'de RAMS Başakşehir ile Karşılaşıyor

Samsunspor, Süper Lig'de RAMS Başakşehir'i ağırlayacak. Maç, 20.00'de başlayacak ve hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 09:34
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 09:34
Samsunspor, Süper Lig'de RAMS Başakşehir ile Karşılaşıyor

Samsunspor, RAMS Başakşehir ile Karşılaşacak

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ertelenen önemli karşılaşmada, yarın kendi sahasında RAMS Başakşehir ile mücadele edecek. Maç, saat 20.00'de

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda gerçekleştirilecek olup, karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Durum Değerlendirmesi

Ligde şu ana dek 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Samsun ekibi, 5 hafta sonunda 6 puan topladı. Evinde oynadığı 2 maçta Beşiktaş'a 2-0, TÜMOSAN Konyaspor'a ise 1-0 mağlup olan ekip, taraftarının önünde ilk iç saha galibiyetini elde etmek için mücadele edecek.

RAMS Başakşehir'in Durumu

Bu karşılaşma, RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki maçları nedeniyle 3. haftada ertelenmişti. İstanbul temsilcisi ise ligdeki ilk 5 hafta sonunda 3 galibiyet ve 1 beraberlik ile toplamda 10 puan topladı.

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