Samsunspor Teknik Direktörü Reis: '30 Puan İçin Mutluyuz'

Thomas Reis: 'Sonuçtan Küçük Bir Memnuniyet Var'

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Reeder Samsunspor, aldığı 1 puan ile 30 puana ulaşmanın sevincini yaşıyor. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, bu sonucun her iki takım için de kabul edilebilir olmadığını ifade etti.

İlk Yarıda Yapılan Hatalar

Reis, takımın oyuna girmekte zorlandığını ve ilk dakikalarda beklenen performansı sergileyemediklerini belirtti. "Çok hata yaptık, top kayıpları yaşadık" diyerek oyuncularının sergilediği üst seviye performanstan memnun olmadığını vurguladı.

Reis, "İlk yarıda girmiş olduğumuz çok pozisyon vardı, ne yazık ki bunları değerlendiremedik. İkiye bir kaldığımız bir pozisyon vardı ve bu pozisyonda da pasları doğru bir şekilde yerine getiremedik." ifadelerini kullandı.

Sonuç ve Hedefler

Thomas Reis, "Bugünkü sonuca bakacak olursak 1 puan daha aldık ve 30 puana geldiğimiz için çok mutluyuz. Her puanın değeri, önemi çok çok büyük." diyerek, takımının geleceği için umutlu olduğunu dile getirdi.

Reis, genel olarak göstermiş oldukları performanstan dolayı mutlu olmadığını ancak sonuçtan ötürü sevindiğini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile golsüz berabere kalan Reeder Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile golsüz berabere kalan Reeder Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.