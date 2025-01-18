Samsunspor Teknik Direktörü Reis: "Hakem Kararları Maçı Etkiledi"

Beşiktaş-Samsunspor Maçının Ardından Thomas Reis Açıklamalarda Bulundu

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile golsüz berabere kalan Samsunsporda teknik direktör Thomas Reis, hakemin Rick van Drongelen'e gösterdiği kırmızı kartın yanlış olduğunu belirtti.

"Hakem, Sonuç Üzerinde Etki Etmek İstedi"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Reis, "Sonuç sebebiyle mutlu olduğumuzu belirtmek isterim. İkinci yarı zor geçti. İlk yarının başlarında istediğimiz performansı gösteremedik. Bazı problemler yaşadık ama genel olarak daha iyi bir performans sergiledik. Ne yazık ki hakem, göstermiş olduğu ikinci sarı kartla sonuca etki etmek istedi," ifadelerini kullandı.

"Adaletli Kararlar Bekliyoruz"

Hakemle ilgili konuşmayı sevmediğini vurgulayan Reis, "Bunun benzerini Galatasaray maçında da yaşamıştık. Bugün de aynı şekilde oldu. Ligin başından beri bizim için normal giden birçok maç var ama bu iki karşılaşmada aleyhimize verilen kararlar oldu. Ben bu kararlarla hemfikir değilim," dedi.

"Önemli Bir Maç Bizleri Bekliyor"

Reis, Samsunspor olarak mücadele etmeye devam edeceklerini ifade etti. "Umarım önümüzdeki maçları 11 kişiyle tamamlama fırsatımız olur. Cuma günü önemli bir maç oynayacağız evimizde. İyi bir performans gösterip istediğimiz sonucu almayı umuyoruz," açıklamalarında bulundu.

"Beşiktaş Zorlu Bir Rakip"

Beşiktaş'ın kadro kalitesinin farkında olduğunu belirten Reis, "Takım olarak bizden daha pahalı olabilirler ama bu benim için önemli değil. Beşiktaş, kazanmak için bastırdı, ancak biz de kendi mücadelemizi verdik. Çok fazla hata yaptık ve top kayıpları yaşandı. Sezon boyunca buna benzer birçok maç yaşadık," dedi.

"Samsunspor'un Geleceği İçin Hedeflerimiz Var"

Reis ayrıca, Samsunspor'un tarihinin en iyi sezonlarından birini geçirmek istediklerini vurguladı. "İlk hedefimiz ligde kalmak, her maç bizim için çok önemli. Belki beşinci, belki sekizinci olacağız, belki daha iyi yerlerde bitireceğiz. Daha fazla puan toplarsak güzel bir sezon geçirmiş olacağız," ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş ile Teklif Hakkında Konuşmadık"

Son olarak, Reis Beşiktaş tarafından kendisine bir teklif yapılıp yapılmadığına yanıt verirken, "Benimle kimse konuşmadı. Burada olmaktan çok mutluyum. Beşiktaş'ın yeni bir hocası var ve ben Samsunsporda olduğum için oldukça mutluyum," açıklamasını yaptı.