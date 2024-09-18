Samsunspor Teknik Direktörü Reis'ten Maç Değerlendirmesi

Samsunspor'un Başarılı Maçı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor, RAMS Başakşehir'i 2-0’lık skorla mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

Thomas Reis'in Açıklamaları

Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "İlk dakikadan son dakikaya kadar iyi bir maç ortaya koyduk. Çok iyi bir karşılaşma oldu ve ilk 15 dakikadan sonra oyun kalitemizi artırdık" dedi.

Reis, soyunma odasında oyuncularıyla yaptığı konuşmanın ardından galibiyeti beklediklerini belirtti: "Bu disiplinle devam etmelerini söyledim ve gol şansının bize geleceğini vurguladım. Kazandığımız için mutluyuz. Taraftarımızın önünde ilk galibiyetimizi aldık, bu benim için özel bir duygu."

Stat Zemini Tartışması

Bir basın mensubunun stat zeminiyle ilgili yönelttiği soruya yanıt veren Reis, "Başakşehir de, biz de aynı sahada aynı şartlarda oynadık. Topa sahip olmayı başardık ve bu, oyunumuzu şekillendirdi" şeklinde konuştu.