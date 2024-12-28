Samsunspor, Trabzonspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Samsunspor, Trabzonspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 4 Ocak Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanları, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleşiyor.

Futbolcular, antrenmanda önce ısınma koşusu yaptı; ardından pas ve koordinasyon çalışmaları üzerine yoğunlaştı. Rondo oyunuyla devam eden idman, dar alanda yapılan pas çalışmaları ile sonlandırıldı.

Samsun ekibi, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 4 Ocak Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana, Celil Yüksel (solda) ve Soner Aydoğdu (sağda) da katıldı.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 4 Ocak Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana, Celil Yüksel (solda) ve Soner Aydoğdu (sağda) da katıldı.