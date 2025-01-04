Samsunspor, Trabzonspor'u 2-1 Yenerek Yıla 3 Puanla Başladı

SAMSUN (AA) - Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet alan Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, "Yıla güzel başlamak, 3 puanla başlamak çok önemliydi. Bundan dolayı mutluyuz." şeklinde konuştu.

Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çapa, alınan galibiyetin kendileri için anlamlı olduğunu vurguladı. Karşılaşmanın ilk yarısını "çok mantıklı" oynadıklarını ifade eden Çapa, "Özellikle ikinci alanda kazanmış olduğumuz toplarla iyi çıkışlar yaptık. İkinci devre biraz daha geriye çekildik, yani rakip biraz daha topla oynadı. Bizi baskı altında tuttular. Oyunun genelinde pozisyon vermedik. Pozisyonlar, daha netti bizim adımıza. Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldığımızı düşünüyorum." diye değerlendirdi.

Çapa, Karadeniz derbisi'nin Samsun şehri için önemine de değinerek, "Bu karşılaşmaya ne kadar taraftarımızın ve şehrimizin hazırlandığını çok iyi biliyoruz. Bunu geçen sene de birlikte çok güzel yaşamıştık. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Şehrimize, taraftarımıza armağan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Trabzonspor'u 2-1 yenen Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Trabzonspor'u 2-1 yenen Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.