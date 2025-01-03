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Samsunspor, Trabzonspor'u Ağırlıyor: Kritik Mücadele Yarın

Samsunspor, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 20.00'de başlayacak.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 10:05
Samsunspor, Trabzonspor'u Ağırlıyor: Kritik Mücadele Yarın

Reeder Samsunspor, Trabzonspor ile Maç Yaptı

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın akşam Trabzonspor ile sahasında karşı karşıya gelecek. Maç, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda, saat 20.00'de başlayacak ve hakem Mehmet Türkmen tarafından yönetilecek.

Gözler İki Takımın Üzerinde

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 16 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Samsunspor, topladığı 30 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Öte yandan Trabzonspor, 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 19 puanla 13. sırada yer alıyor.

Kentte Büyük Heyecan

Kırmızı-beyazlı takımda, kart cezalısı Van Drongelen, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca, Samsunspor'da 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Zeki Yavru, Olivier Ntcham, Marc Bola, Marius Mouandilmadji ve Arbnor Muja, bu maçta sarı kart görmeleri halinde bir sonraki karşılaşmada cezalı duruma düşecek.

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