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Samsunspor'un Hedefi: Takım Olarak İyi Oyun Sergilemek

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, takımın hedefinin iyi futbol oynamak olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 14:59
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 14:59
Samsunspor'un Hedefi: Takım Olarak İyi Oyun Sergilemek

Samsunspor'un Hedefleri Belirlendi

Trendyol Süper Lig'in dikkat çeken ekiplerinden Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, takımın öncelikli hedefinin birlikte iyi futbol sergilemek olduğunu ifade etti.

İlk İki Hafta Performansı

Çapa, ligin ilk iki haftasında takımlarının göze hoş gelen bir futbol oynadığını belirtti. Beşiktaş ile oynanan maçta sonuç alamadıklarını, ancak Gaziantep FK karşısında ise hem oyun hem de sonuç bakımından tatmin edici bir performans sergilediklerini kaydetti.

Gelişim ve Sonuç Odaklılık

İki karşılaşmada da topa sahip olma ve organizasyon açısından iyi bir görüntü verdiklerini, ancak bununla yetinmemeleri gerektiğini dile getiren Çapa, "Oyunumuzu geliştirmek zorundayız. Hem oyun hem de sonuç açısından ilerlemeyi hedefliyoruz," dedi.

Geçmiş ve Gelecek

Eski teknik direktörleri Markus Gisdol döneminde takımın rakip topundayken oyunu iyi kontrol ettiğini hatırlatan Çapa, artık daha fazla çalışma yapmaları gerektiğinin altını çizdi. "Kimse Beşiktaş maçında oynadığımız güzel futbolu hatırlamayacak, ama sonuç önemli," diyerek hedeflerini net bir şekilde belirtti.

Yeni Oyun Sistemi ile Beklentiler

Çapa, geçen yılki oyun sisteminin bazı oyuncuları yeterince öne çıkarmadığını, yeni sistemin ise bu oyuncuların yeteneklerini açığa çıkardığını belirtti. "Bu sezon, mücadele gücü yüksek ve topu daha iyi kullanabilen oyunculara ihtiyacımız var. Bu, sadece oyunu değil, oyuncuları bireysel anlamda da geliştirecektir," ifadelerini kullandı.

Son olarak, Fuat Çapa, mevcut oyunculardan maksimum verim almak ve takım halinde iyi oyun sergilemek için odaklandıklarını vurguladı.

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