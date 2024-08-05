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Samsunspor'un Kaptanı Zeki Yavru, Beşiktaş Maçına Odaklandı

Zeki Yavru, Beşiktaş maçı için güven dolu mesajlar verdi. İyi bir başlangıç hedefliyorlar.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 13:28
Samsunspor'un Kaptanı Zeki Yavru, Beşiktaş Maçına Odaklandı

Samsunspor'un Kaptanı Zeki Yavru, Beşiktaş Maçına Güven Dolu Açıklamalar Yaptı

Samsunspor'un kaptanı Zeki Yavru, 11 Ağustos Pazar günü sahalarında oynayacakları Beşiktaş maçı öncesinde takıma güven duyuyor. Yavru, bunun önemli bir başlangıç olacağını dile getirdi.

Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, Zeki Yavru, "Yeni sezona girmekteyiz ve bu tüm Samsunspor camiası için hayırlı olsun. Herkesin mutluluk yaşayacağı, başarılarla dolu bir sezon diliyorum" ifadelerini kullandı.

İlk Maçların Zorluğu ve Takım Hazırlıkları

Kaptan, "Ligin ilk haftası her zaman zordur. Beşiktaş gibi büyük bir takımla oynamanın zorluğu daha da artıyor. Bu maça en iyi şekilde hazırlanıp, iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi.

Zeki Yavru, sözüne şöyle devam etti: "Sahamızda taraftarımızla birlikte güzel bir atmosfer yaratacağız. Geçen yıl başlangıçta sıkıntı yaşamıştık ama bu sezona iyi başlama amacındayız. Beşiktaş mücadelesi, zorluğu ile biliniyor. Ancak biz hazırlıklarımızı buna göre yaptık ve sahada en iyi performansı göstereceğiz."

Takım antrenmanlarına devam ederken, teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki çalışmalara iki grup halinde devam edildi. Futbolcular arasında bazıları fitness çalışması yaparken, diğer gruptaki oyunculara ısınma ve kondisyon antrenmanı uygulandı.

Trendyol Süper Lig'de ilk maçını Beşiktaş'la yapacak Yılport Samsunspor'un kaptanı Zeki Yavru...

Trendyol Süper Lig'de ilk maçını Beşiktaş'la yapacak Yılport Samsunspor'un kaptanı Zeki Yavru, Nuri Asan Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'de ilk maçını Beşiktaş'la yapacak Yılport Samsunspor'un kaptanı Zeki Yavru...

Trendyol Süper Lig'de ilk maçını Beşiktaş'la yapacak Yılport Samsunspor'un kaptanı Zeki Yavru, Nuri Asan Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'de ilk maçını Beşiktaş'la yapacak Yılport Samsunspor'un kaptanı Zeki Yavru...

Trendyol Süper Lig'de ilk maçını Beşiktaş'la yapacak Yılport Samsunspor'un kaptanı Zeki Yavru, Nuri Asan Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'de ilk maçını Beşiktaş'la yapacak Yılport Samsunspor'un kaptanı Zeki Yavru...

Trendyol Süper Lig'de ilk maçını Beşiktaş'la yapacak Yılport Samsunspor'un kaptanı Zeki Yavru, Nuri Asan Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'de ilk maçını Beşiktaş'la yapacak Yılport Samsunspor'un kaptanı Zeki Yavru...

Trendyol Süper Lig'de ilk maçını Beşiktaş'la yapacak Yılport Samsunspor'un kaptanı Zeki Yavru, Nuri Asan Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'de ilk maçını Beşiktaş'la yapacak Yılport Samsunspor'un kaptanı Zeki Yavru...

Trendyol Süper Lig'de ilk maçını Beşiktaş'la yapacak Yılport Samsunspor'un kaptanı Zeki Yavru, Nuri Asan Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu.

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