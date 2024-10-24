Samsunspor'un Soner Aydoğdu'dan Transfer Yasağı Açıklamaları

Trendyol Süper Lig'in köklü ekiplerinden Samsunspor'un deneyimli orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu, FIFA tarafından verilen transfer yasağının takım üzerindeki olumlu etkilerini vurguladı. Aydoğdu, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, "Transfer yasağının geleceğinin bilincindeydik ve bu aslında bizi birbirimize daha da bağladı. Çok güzel bir ortamımız var, aidiyet duygusu yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Maçındaki Başarı

Soner, geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe maçındaki geri dönüşü de hatırlatarak, "Son üç maçtır geriden gelip pek çok karşılaşmayı çevirmeyi başardık. Gönül ister ki geriye düşmeden maçı alalım, ama futbolda bunlar olabiliyor. Fenerbahçe karşısındaki performansımızı beğendim ve istediğimiz puanı aldık. Daha fazlası da olabilir, ama bu sefer öyle olmadı" dedi.

Özgüvenli Deplasman Performansı

Kasımpaşa ile oynayacakları karşılaşma hakkında da yorumda bulunan tecrübeli futbolcu, "Cumartesi günü Kasımpaşa ile bir maçımız var. En iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Deplasmanda %100 başarı sağladık, %100 devam etmek istiyoruz. Ancak Kasımpaşa zor bir rakip ve geçen yıl oldukça başarılıydılar. Bizim de artık rakipler, bizi yılı geçiştiren bir takım olarak görmüyor. Ciddiyetle hazırlanıyorlar" şeklinde konuştu.

Aidiyet Duygusu ve Takım Ruhu

Soner, 17 yıllık futbol kariyerinde her fırsatı değerlendirmenin önemine değinerek, "Her futbolcu oynamak ister. En önemlisi, hangi sürede olursa olsun takımın bir parçası olarak katkı sağlamak. Transfer yasağını, iç yapımızı güçlendirip avantaja çevirdik. Bu, takım ruhumuzu kuvvetlendirdi" sözlerine yer verdi.

Ayrıca, Samsunspor’un Kasımpaşa maçı için hazırlıkları Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde devam etmekte. Futbolcular, ısınma koşusunun ardından taktik ağırlıklı antrenman gerçekleştiriyor.