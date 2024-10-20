Samsunspor'un Soner Aydoğdu'san Açıklamaları: 'Sonuçta Kaybetmedik'

Samsunspor-Fenerbahçe Maçının Ardından

SAMSUN - Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında gerçekleşen önemli karşılaşmada Samsunspor, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Maçta takımının ikinci golünü atan Samsunsporlu futbolcu Soner Aydoğdu, mücadelenin ardından basın mensuplarına konuştu.

"Sonuçta Kaybetmedik"

Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda gerçekleştirilen maça ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aydoğdu, karşılaşmanın genel havasını "durağan" olarak tanımladı. Son iki maçta geriden gelerek puan aldıklarını belirten Aydoğdu, "Bugün de aslında son dakikada ikinci golü attıktan sonra, gol atma fırsatım oldu, ama nasip olmadı. Fenerbahçe çok güçlü bir camia ve elit oyunculara sahip. Bizim için içerideki maçlarda geriden gelip eşitliği sağlamak önemli. Sonuçta kaybetmedik, lig devam ediyor ve buna devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Taraftar Desteği

Taraftar ile olan ilişkilerine de değinen Aydoğdu, maç atmosferinin harika olduğunu belirtti. "Şehirdeki hazırlıkları görebiliyorduk ve taraftarımızın maçı beklediğini biliyorduk. Biz de onlara en iyi şekilde karşılık vermeye çalışacağız. Sezona güzel başladık. Geçen sezondan beri yaşadığımız transfer yasağı da bizi bir araya getiren bir faktör oldu," diye ekledi.