DOLAR
33,99 0%
EURO
37,16 0%
ALTIN
2.994,16 0%
BITCOIN
2.328.496,45 -0,4%

Samsunspor'un Soner Aydoğdu'san Açıklamaları: 'Sonuçta Kaybetmedik'

Samsunspor'un Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldığı maç sonrası Soner Aydoğdu, önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 22:40
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 22:41
Samsunspor'un Soner Aydoğdu'san Açıklamaları: 'Sonuçta Kaybetmedik'

Samsunspor-Fenerbahçe Maçının Ardından

SAMSUN - Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında gerçekleşen önemli karşılaşmada Samsunspor, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Maçta takımının ikinci golünü atan Samsunsporlu futbolcu Soner Aydoğdu, mücadelenin ardından basın mensuplarına konuştu.

"Sonuçta Kaybetmedik"

Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda gerçekleştirilen maça ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aydoğdu, karşılaşmanın genel havasını "durağan" olarak tanımladı. Son iki maçta geriden gelerek puan aldıklarını belirten Aydoğdu, "Bugün de aslında son dakikada ikinci golü attıktan sonra, gol atma fırsatım oldu, ama nasip olmadı. Fenerbahçe çok güçlü bir camia ve elit oyunculara sahip. Bizim için içerideki maçlarda geriden gelip eşitliği sağlamak önemli. Sonuçta kaybetmedik, lig devam ediyor ve buna devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Taraftar Desteği

Taraftar ile olan ilişkilerine de değinen Aydoğdu, maç atmosferinin harika olduğunu belirtti. "Şehirdeki hazırlıkları görebiliyorduk ve taraftarımızın maçı beklediğini biliyorduk. Biz de onlara en iyi şekilde karşılık vermeye çalışacağız. Sezona güzel başladık. Geçen sezondan beri yaşadığımız transfer yasağı da bizi bir araya getiren bir faktör oldu," diye ekledi.

İLGİLİ HABERLER

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nesine 3. Lig'de 7. Hafta Puan Durumu
2
Sakaryaspor-Uğur Okulları İstanbulspor Maç Sonrası Açıklamalar
3
Fenerbahçe Beko Bursaspor'u Mağlup Etti
4
Kocaeli'de Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonası Yapıldı
5
Samsunspor'un Teknik Direktörü Thomas Reis, Fenerbahçe ile Beraberlik Sonrasında Değerlendirmelerde Bulundu
6
Nesine 3. Lig'de 7. Hafta Maç Sonuçları
7
Nesine 2. Lig'de Liderler Belli Oldu

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek