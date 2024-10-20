Samsunspor'un Teknik Direktörü Thomas Reis, Fenerbahçe ile Beraberlik Sonrasında Değerlendirmelerde Bulundu

Samsunspor-Fenerbahçe Maçının Ardından

Samsunspor'un Teknik Direktörü Thomas Reis, Tredyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan ve 2-2 berabere biten Fenerbahçe maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Zorlu Bir Rakip

Reis, yaptığı basın toplantısında, "Fenerbahçe çok zorlu ve iyi bir takım. Böyle bir takıma karşı iki defa geriden gelmek hiç kolay olmadı," dedi. İkinci yarıda çok daha etkili olduklarını belirten teknik adam, ilk yarıda iyimser kalmanın zor olduğunu ifade etti.

Basit Goller ve İletişim Sorunları

Reis, bazen basit hatalar sonucunda goller yediklerine dikkat çekerken, "Göztepe maçında da benzer bir hatalı gol yemiştik. Fenerbahçe’ye karşı da açılış golünü bizim hatamızdan yedik. İletişimimizi geliştirmeliyiz ve bu hataları tekrarlamaktan kaçınmalıyız," dedi.

Oyuncularının Mücadelesi

Son olarak, oyuncularının maçı son dakikaya kadar bırakmamalarının önemine değinen Reis, "90 dakika boyunca mücadele eden ve inancını kaybetmeyen bir takıma sahibiz. Bunu başardığımız için mutluyum. Umarım sonraki maçlarda ilk golü atan biz oluruz,” şeklinde konuştu.

Rol Model Olarak Mourinho

Reis, ünlü teknik direktör José Mourinho'nun harika bir figür olduğunu vurgulayarak, "Bugün kendisiyle ilk defa görüşme fırsatım oldu. Ligin geri kalan kısmında iyi şans diliyorum. Eğer Fenerbahçe üçüncü golü atmış olsaydı, belki de maç bitmiş olacaktı," dedi.

Tredyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.