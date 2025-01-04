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Samsunspor'un Zaferi: Thomas Reis, Oyuncularını Kutladı

Reeder Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Trabzonspor galibiyetinin ardından oyuncularının performansını övgüyle değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 23:21
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 23:21
Samsunspor'un Zaferi: Thomas Reis, Oyuncularını Kutladı

Samsunspor, Trabzonspor'u 2-1 Yenerek Derbi Galibiyeti Elde Etti

Tredyol Süper Lig'in 18. haftasında Reeder Samsunspor, sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir derbi galibiyeti aldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, tüm oyuncularının gösterdiği mücadeleden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Reis: "Tüm oyuncularım birlikte savaştı"

Reis, "Tüm oyuncularım hep birlikte savaştı, her şeylerini ortaya koydu ve iyi bir galibiyet aldılar. Trabzonspor’dan ilk yarıda iyi olduğumuzu söyleyebilirim. İkinci yarı biraz pasiftik. Sonuçta 90 dakika sonunda hanemize 3 puan yazdırdık," dedi.

Önemli Kararlar Alındı

Maç kadrosuna alınmayan Olivier Ntcham, Gaetan Laura, Landry Dimata ve Flavien Tait hakkında bazı kararlar almak zorunda kaldıklarını belirten Reis, "Bazı kararlar pozitif, bazıları negatif olabiliyor. Hiç kimse armadan büyük değil. Bir vizyonumuz var ve bunu birlikte başarabiliriz," sözlerini ekledi.

Bütünlük ve Beraberlik Vurgusu

Reis, "Sonuçta bir transfer yasağımız var. Bu kadroyu korumamız gerekiyor. Benim verdiğim kararların hepsi de mükemmel değil. Bu maç önemli olsa da aldığım kararlar, kulübün birliğini ve beraberliğini korumak içindi," şeklinde konuştu. Ayrıca, yarından itibaren kadroya katılacak oyuncularla birlikte antrenmanlara başlayacaklarını belirtti.

"Hedefimize ulaşmamız için daha çok puana ihtiyacımız var," diyen Reis, oyuncuların motivasyonunu artırmanın önemine değindi. İlk 11’de yer alamayan oyuncuların üzülebileceğini ancak bu durumun normal olduğunu sözlerine ekledi.

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