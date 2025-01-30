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Samsunspor, Üst Sıralardaki Konumunu Koruma Hedefinde

Reeder Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, 1 Şubat'taki Başakşehir maçı öncesinde galibiyet vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 15:03
Samsunspor, Üst Sıralardaki Konumunu Koruma Hedefinde

Samsunspor, Üst Sıralardaki Konumunu Koruma Hedefinde

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, kulübün ligdeki mevcut konumunu koruma çabasını vurguladı. Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacakları RAMS Başakşehir maçını değerlendirdi.

Başakşehir Maçı Analizi

Reis, Başakşehir'in taktiksel esnekliğine dikkat çekerek, "Bazen geride üçlü, bazen de dörtlü sistemle oynuyorlar. Biz de buna göre taktiksel hazırlık yaptık. Keyifli ve güzel bir maç olmasını bekliyoruz. İlk maçı saha avantajıyla kazanmıştık ama o karşılaşma da zorlu geçmişti. Umuyorum, bu sefer güzel bir performans sergileyip istediklerimizi alırız. Bu tür maçları beraberlikle bitirmek için sahaya çıkarsanız, istediğinizi alamazsınız; biz galibiyet için mücadele edeceğiz," şeklinde konuştu.

Hedef: Samsunspor Tarihinin En İyi Sezonu

Reis, Samsunspor'un ligde 40 puana ulaşmasını değerlendirirken, "Kümede düşme hattı ile aramızda 24 puanlık bir fark var. Bu, sevindirici bir gelişme. Bulunduğumuz konum, oyuncularımıza öz güven katıyor. Başakşehir maçı da zorlu olacak ama galibiyetle ayrılmayı hedefliyoruz. Eğer kazanırsak, rakiplerimize karşı önemli bir avantaj elde edeceğiz. Ligde 16 maç daha var ve üst sıralarda kalmaya devam etmek istiyoruz; bu, hem oyuncular hem de şehir için çok önemli," dedi.

Reis, elde ettikleri 40 puan sonrası şehirin beklentilerinin arttığını belirterek, "Bu durumdan dolayı bir baskı hissediyoruz. Baskıyı seven bir insanım ve sezonun kalan kısmında elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Eğer bunu sürdürürsek, mutlaka iyi fırsatlar elde edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis (solda), Nuri...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis (solda), Nuri Asan Tesisleri'ndeki basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis (solda), Nuri...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis (solda), Nuri Asan Tesisleri'ndeki basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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