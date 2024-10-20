Samsunspor ve Fenerbahçe Maçında Öne Çıkanlar

Samsunspor-Fenerbahçe Maçında Gözlemler

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho, son oynadıkları Twente maçına göre ilk 11'de iki değişiklik yaparak sahaya çıktı.

Fenerbahçe'nin İlk 11'i

Mourinho'nun tercihiyle birlikte, Fenerbahçe sahaya Livakovic, Mert Müldür, Becao, Djiku, Oosterwolde, Kostic, Fred, Amrabat, Szymanski, Tadic, ve Dzeko 11'i ile çıktı. İrfan Can Kahveci ve En-Nesyri'nin yerini Kostic ve Dzeko aldı.

Samsunspor'da Değişiklik Yok

Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Thomas Reis, Fenerbahçe'ye karşı daha önce oynadıkları Adana Demirspor maçındaki ilk 11'ini değiştirmedi. Samsunspor, Okan Kocuk, Zeki Yavru, Van Drongelen, Satka, Bola, Benasser, Ntcham, Holse, Muja, Emre Kılınç ve Moundilmadji 11'i ile sahaya çıktı.

Taraftarların Coşkusu

Karadeniz temsilcisinin taraftarları, tribünlerdeki kırmızı-beyaz renklerle oluşturdukları koreografi ile dikkat çekti. Ayrıca, tribünün sol kale arkasında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak amacıyla, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basışını simgeleyen dev bir pankart açıldı. Sağ kale arkasında ise Samsunspor Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım ve Teknik Direktör Thomas Reis'in karikatürlerinin yer aldığı bir pankart sergilendi.

Stat Dolu

33 bin 919 kapasiteli stadyumun tamamı dolarken, Fenerbahçe taraftarları da kendilerine ayrılan bölümde yerlerini aldı.