Samsunspor yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor
Maç Detayları
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.
Mücadele Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki Karadeniz ekibi, oynadığı 5 maçta 2'şer galibiyet ve beraberlik ile 1 mağlubiyet sonucunda 8 puan topladı.
Ligde çıktığı 5 mücadelede 1 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşayan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün ise 3 puanı bulunuyor.
Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Emre Kılınç, Soner Aydoğdu ve Afonso Sousa, Fatih Karagümrük karşısında görev yapamayacak.