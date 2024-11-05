Samsunspor Yenilmezlik Serisini 7 Maça Çıkardı

Samsunspor'un Yenilmezlik Serisi Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında konuk ettiği Onvo Antalyaspor'u 2-0 ile geçerek, yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Samsunspor, ligin formda takımlarından biri haline geldi.

Bu sezon Süper Lig'in 5. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 yenilerek kötü bir başlangıç yapan kırmızı-beyazlı ekip, sonrasında göstermiş olduğu performansla dikkatleri üzerine çekti. Ardından peş peşe 4 galibiyet alan Samsunspor, 3. hafta erteleme maçında RAMS Başakşehir'i 2-0, 6. haftada Çaykur Rizespor'u 1-0, 7. haftada Göztepe'yi 4-3 ve 8. haftada ise Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti.

Fenerbahçe ile oynanan mücadelede 2-2 berabere kalan Samsunspor, bu sonucun ardından Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-1 yenerek, Onvo Antalyaspor karşısındaki galibiyetiyle birlikte yenilmezlik serisini 7 maça yükseltmiş oldu.

Gol Krallığında Holse Öne Çıkıyor

Samsunspor, ligi geride bıraktığımız 11 haftada 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle tamamladı. Bu süreçte rakip fileleri 22 kez havalandıran ekip, kalesinde ise 10 gol gördü. En çok gol atan oyuncu Carl Holse, 5 golle dikkat çekerken, Olivier Ntcham ise 4 gol kaydetti. Marius Moundilmadji ve Soner Aydoğdu ise 3 golle katkıda bulundu.

Sarı Kart Uyarısı

Onvo Antalyaspor maçında takım kaptanı Zeki Yavru'nun sarı kart görmesiyle birlikte, kart ceza sınırındaki oyuncu sayısı 5’e yükseldi. Zeki Yavru'nun yanı sıra Youssef Ait Benasser, Marc Bola, Olivier Ntcham ve Rick van Drongelen, 10 Kasım Pazar günü lider Galatasaray ile oynanacak maçta kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler.

Samsunspor, bu başarılı performansıyla ligdeki ikinci sırada yer alıyor ve gözünü şampiyonluğa dikmiş durumda.