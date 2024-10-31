Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tura Yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Gergin Maç

Ziraat Türkiye Kupası'nın ikinci turunda heyecan dolu bir karşılaşma yaşandı. Bayburt Özel İdare Spor ile Samsunspor, normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maça çıktı.

Penaltılarla Tura Yükselme

Karşılaşmanın ardından gelen penaltı atışları, Samsunspor'un zaferiyle sonuçlandı. 3. Lig temsilcisi olan Bayburt Özel İdare Spor, penaltılarda 4-2'lik bir skorla Samsunspor’a karşı üstünlük sağlayamadı.

Penyata Atışları Detayları

Bayburt Özel İdare Spor'dan Cihan Aydın ve Mikail Albayrak penaltı atışlarını kullanırken, Samsunspor'dan Emre Köroğlu, Yunus Emre Çift, Schindler ve Soner Gönül başarılı olup gollerini kaydetti. Bu sonuçla birlikte Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tura yükselmeyi başardı.

Ziraat Türkiye Kupası'nın ikinci turunda normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçta, penaltılarda 3. Lig temsilcisi Bayburt Özel İdare Spor'a 4-2 üstünlük kuran Samsunspor, bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası'nın ikinci turunda normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçta, penaltılarda 3. Lig temsilcisi Bayburt Özel İdare Spor'a 4-2 üstünlük kuran Samsunspor, bir üst tura yükseldi.