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Samsunsporlu Holse: Merkezde Oynamak Performansımı Artırıyor

Carlo Holse, Samsunspor'daki performansını ve Messi ile oyuna olan hayalini paylaştı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 11:17
Samsunsporlu Holse: Merkezde Oynamak Performansımı Artırıyor

Carlo Holse’den Performans Değerlendirmesi

Recep Bilek - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un Danimarkalı oyuncusu Carlo Holse, bu sezon merkezde oynayarak performansını olumlu yönde etkilediğini ifade etti. Geçen sezon takımda transfer olan Holse, bu sezon çıktığı 14 maçta 5 gol ve 2 asist yaparak dikkat çekmeyi başardı.

Merkez Oynamak Beni Mutlu Ediyor

Holse, bu sezon merkezde konumlanmasının kendisi için önemli bir artı olduğunu belirtti. Geçen sezon farklı pozisyonlarda mücadele ettiğini vurgulayan Holse, "Bu sene kendi pozisyonumda, merkezde oynamam performansıma pozitif anlamda etki ediyor. Bu da beni çok fazla mutlu ediyor." dedi.

Takım Arkadaşlarıyla İyi Tanışma Süreci

Transfer yasağının kendisine takımdaki oyuncuları daha iyi tanıma fırsatı sunduğunu kaydeden Holse, "Geçen seneden beri aynı oyuncu grubuyla oynuyoruz. Birlikte yaklaşık bir buçuk yıl geçirdik ve birbirimizi daha iyi tanıma fırsatımız oldu. Daha iyi tanıyınca da istediklerimizi sahaya daha iyi yansıtmaya başladık." ifadelerini kullandı. Ligdeki iyi başlangıçlarının öz güvenlerini artırdığını dile getiren Holse, "Başarımızdaki ana sebep, kesinlikle geçen seneden beri aynı oyuncu grubuyla oynuyor olmamız diyebilirim." şeklinde konuştu.

Messi ile Oynama Hayali

Danmarkalı futbolcu, çocukluk hayali olan Lionel Messi ile oynamanın kendisi için büyük bir hedef olduğunu belirterek, "Onunla oynamak bir hayal diyebilirim. Tarihin bence gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu. Çocukluğumdan beri onun birçok videosunu izledim, bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Rol modelim kesinlikle Messi." dedi.

Aile Zamanı ve Taraftar Desteği

Futbol dışında ailesiyle zaman geçirmekten keyif aldığını dile getiren Holse, "Yeni doğan bir çocuğum var. Çocuğumun olmasından sonra dünyam değişti. Kesinlikle çocuğumla, ailemle vakit geçirmek, futbol dışında en fazla yaptığım şey. Tabii futbola geldiğimde, burada antrenmanlarımı yaptığımda, maçlarda oynadığımda yüzde 100 futbolu düşünüyorum." sözlerini kullandı. Ayrıca, taraftarlarına da desteklerine devam etmeleri yönünde çağrıda bulundu. "Başarımızın önemli bir faktörü de kesinlikle taraftarımız ve onların desteğidir. Bu başarı sadece takımın değil, şehrin tamamınındır. Bu sebepten dolayı desteklerine her zaman ihtiyacımız olacak." diyerek sözlerini tamamladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un Danimarkalı oyuncusu Carlo Holse, bu sezon...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un Danimarkalı oyuncusu Carlo Holse, bu sezon merkezde oynamasının performansına olumlu etki yaptığını belirtti. Holse, AA muhabirine konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un Danimarkalı oyuncusu Carlo Holse, bu sezon...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un Danimarkalı oyuncusu Carlo Holse, bu sezon merkezde oynamasının performansına olumlu etki yaptığını belirtti. Holse, AA muhabirine konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

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