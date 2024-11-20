Samsunsporlu Soner Aydoğdu: 'Gidişattan Memnunuz'

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un tecrübeli oyuncusu Soner Aydoğdu, ligdeki performanslarının iyi olduğunu vurguladı ve bunu sezon sonuna kadar sürdürme hedefinde olduklarını ifade etti.

Soner Aydoğdu, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 24 Kasım Pazar günü oynanacak olan Corendon Alanyaspor maçını değerlendirirken, önlerinde zorlu maçların olduğunu belirtti. "İç sahada taraftarımızla çok coşkulu ve istekli oynuyoruz. İçerideki iki maçımızı avantaja çevirmek ve kazanmak istiyoruz," dedi.

Takım Başarısına Vurgu

Başarıya takım odaklı baktıklarını dile getiren Soner, "Bireysel anlamda herkes en iyisini ortaya koyunca bu, takıma yansıyor. En önemli olan takım. Burada herkes takıma bir şekilde katkı vermeye çalışıyor. Bu yıl ligde iyi bir sezon geçiriyoruz. Bunu sezon sonuna kadar sürdürmek istiyoruz," şeklinde konuştu.

Gol ve Asist katkısı

Soner Aydoğdu, forma şansı bulduğu her dakikanın değerinin farkında olduğunu belirterek, "Son haftalarda Allah yardım etti, takıma gol ve asist katkısı verdim. Bu sene transfer yasağımız var. Herkes gerçekten işine sahip çıkıyor ve aidiyet duygusu ile sahada mücadele veriyor. İnşallah bundan sonraki süreçte hem ben hem de takım arkadaşlarım Samsunspor'a katkı vermek için çabalayacağız. Bütün gayemiz bu yönde," dedi.

Öte yandan, Samsunspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde çalışan futbolcular, ısınma koşusunun ardından aktif ağırlıklı çift kale maçı yaptı. Samsunspor, yarın yapacağı idmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor oyuncuları, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde ısınma koşusunun ardından aktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor oyuncuları, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde ısınma koşusunun ardından aktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.