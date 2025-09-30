San Siro Satışı Onaylandı: Milan ve Inter'e Devrediliyor

San Siro Stadı'nın Satışı Onaylandı: Milan ve Inter'e İzin Çıktı

İtalya’nın Milano Belediye Meclisi, Giuseppe Meazza adıyla da bilinen San Siro Stadı ve çevresindeki arazinin Serie A takımları Milan ve Inter kulüplerine satışını onayladı. Karar, iki kulübün uzun vadeli stat planlarını hayata geçirme yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Oylama ve satış koşulları

Milano Belediye Meclisi'nde dün gece geç saatlere kadar süren oturumun ardından yapılan oylamada, stat ve çevresindeki arazinin iki kulübe satışına 24 "evet", 20 "hayır" oyuyla onay verildi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, İtalya Vergi Dairesi satış fiyatını 197 milyon avro olarak belirledi; belediyenin 22 milyon avroluk indirim sözü doğrultusunda kulüplere satışı yapılacak. Satış işleminin bir pürüz çıkmazsa 40 gün içinde tamamlanması bekleniyor.

Kulüplerin ortak açıklaması

AC Milan ve FC Inter Milan, kararı ortak bir yazılı açıklamayla karşıladı. Açıklamada, "FC Inter Milan ve AC Milan, Belediye Meclisi'nin San Siro ve çevresinin satışını onaylamasından duydukları memnuniyeti dile getiriyor. Kulüplerin ve şehrin geleceği için tarihi ve belirleyici bir adım." ifadelerine yer verildi.

Ortak açıklamada ayrıca, kulüplerin Milano Belediye Meclisi’nden resmi bildirimi beklediği belirtilerek, "Kulüpler, kendilerini en yüksek uluslararası standartlara uygun yeni bir stat inşa etmeye götürecek süreçte, sonraki adımlara güvenle ve sorumlulukla bakıyor. Hedef, en yüksek uluslararası standartları karşılayan, dünya çapında bir tesis olacak yeni bir stadyum inşa etmek. Milano için yeni bir mimari simge ve tüm dünyadaki futbol taraftarlarının tutkularının sembolü." görüşüne yer verildi.

San Siro'nun geleceği ve EURO 2032

İlk olarak 1926 yılında açılan ve yapılan ek tribünler ile tadilatlarla kapasitesi 75 bin 800e ulaştırılan San Siro'nun yenilenmesi uzun süredir gündemde. Milan ve Inter'in, artık eskiyen San Siro'nun yerine daha modern bir stadyum inşa etme isteği biliniyor; bu proje 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) için de önem taşıyor.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 6 Mayıs'ta İtalyan Mediaset kanalına verdiği demeçte, İtalya'yı eleştirerek, "En büyük futbol ülkelerinden birisiniz, sayısız dünya kupası, Avrupa Şampiyonası ve Şampiyonlar Ligi kazandınız, ancak en kötü altyapıya sahipsiniz. Bu tartışmalardan bıktım. Artık harekete geçme zamanı." ifadelerini kullanmıştı.

Milano Belediye Meclisi'nin kararıyla, iki ezeli rakip kulüp stat üzerinde söz sahibi olmaya hazırlanırken, süreç ilerledikçe yeni stadyumun detayları ve yapım takvimi netleşecek.