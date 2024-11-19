Şanlıurfa'da Kadın Tekvando Antrenöründen Gönüllü Eğitim Desteği

Şanlıurfa ilinde, 32 yaşındaki Sacide Mahti Doğan, 6 yıldır sürdürdüğü tekvando antrenörlüğü kariyerinde oldukça önemli bir adım attı. Kendi imkanlarıyla okullarda gönüllü tekvando kursları düzenleyen Doğan, özellikle kız çocuklarını spora teşvik etmeyi amaçlıyor.

Kurslarla Öğrencilere Ulaşıyor

Tekvandoya 15 yıl önce Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde başlayan Doğan, Şanlıurfa kent merkezindeki okullarda başlattığı gönüllü kurslarla dikkatleri üzerine çekti. Öncelikle bir okulda 80 öğrenciye eğitim verirken, son olarak Profilo İlkokulu’nda açtığı kursta 120 öğrenciye ulaştı. Doğan, öğrencilere haftanın üç günü ders vererek onların sporla tanışmalarını sağlıyor.

Kız Çocuklarına Özel Destek

Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendi imkanlarıyla açtığı kursların önemini vurguladı. Kız çocuklarına yönelik şiddet olaylarına dikkat çekerek, onların spora yönlendirilmesinin öz güvenlerini artıracağını ve disiplinli bir yaşam sürmelerine yardımcı olacağını belirtti:

"Önceliğim kız çocuklarına ulaşarak onları spora teşvik etmek."

Doğan, yeterli destek sağlanması durumunda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin en büyük tekvando kız takımını kurmaya yönelik hedeflerinin olduğunu ifade etti.

Veliler ve Öğrencilerden Destek Mesajları

Velilerden Ümran Ayıkgöz, Sacide Mahti Doğan'ın yürüttüğü projeyi sosyal sorumluluk projesi olarak değerlendiriyor. Ayıkgöz, "Sacide hocanın bu çalışmasının çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Umarım gerekli destek sağlanır ve böylelikle daha fazla çocuğa ulaşabiliriz," dedi.

Öğrencilerden Merve Reyyan Dizici, 1 aydır katıldığı tekvando kursunda kendisini geliştirmek için çalışmalara devam edeceğini söylerken, Meryem Han, hedefinin yarışmalarda başarılı olarak milli takıma seçilmek olduğunu belirtti.

Ayşe Aslan ise, "Sacide hocamız çok fedakar, kendisini çok seviyorum. Çocukları bırakıp bizimle birlikte burada mücadele ediyor," diyerek Doğan’a olan hayranlığını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Şanlıurfa'da yaşayan tekvando antrenörü Sacide Mahti Doğan, gönüllü olarak okullarda tekvando kursları düzenliyor. 6 yıldır da antrenörlük yapan 32 yaşındaki Sacide Mahti Doğan, Şanlıurfa kent merkezindeki okullarda gönüllü olarak kurslar açmaya başladı.

Şanlıurfa'da yaşayan tekvando antrenörü Sacide Mahti Doğan, gönüllü olarak okullarda tekvando kursları düzenliyor. 6 yıldır da antrenörlük yapan 32 yaşındaki Sacide Mahti Doğan, Şanlıurfa kent merkezindeki okullarda gönüllü olarak kurslar açmaya başladı.