Şanlıurfa İşitme Engelliler Futbol Takımı Hedef Büyüttü

Şanlıurfa İşitme Engelliler Futbol Takımı İddialı Geliyor

Şanlıurfa İşitme Engelliler Futbol Takımı, geçtiğimiz yıl ilk kez katıldığı İşitme Engelliler Süper Ligi'nde tarih yazdı ve bu sezon daha üst sıralarda yer almayı hedefliyor.

Başkan ve Teknik Direktör Mustafa Bebe'den Açıklamalar

Kulüp başkanı ve teknik direktörü Mustafa Bebe, yeni sezon çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgiler verdi. Geçen sezon, tecrübe eksikliğine rağmen ligde kalmayı başardıklarını vurgulayarak, "Şanlıurfa'yı Süper Lig'de temsil etmek, orada tutunmak bizim için başarıdır. Bu sene antrenmanlarımıza başladık. İnşallah hedefimiz tekrar ligde kalmak, ardından üst sıralara çıkmaktır." dedi.

İhtiyaçlar ve Maddi Destek Sorunu

Bebe, kulübün maddi desteğe ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Federasyonun bize verdiği harcırahın dışında hiçbir gelirimiz yok. Bu gelirle hem ligde kalıyoruz hem de takımda ihtiyaç sahibi kardeşlerimize destek oluyoruz. İş insanlarımız bu çocuklara destek versin. Bu çocuklar, onların destekleriyle vitrine çıksınlar." şeklinde konuştu.

Deneyim Kazanan Oyuncularla İleriye Dönük Hedefler

Takımda uzun yıllardır mücadele eden Hüseyin Güler, iki sezon önce Süper Lig'e yükseldiklerini ifade ederek, "Bizde eski oyuncular ve genç yeteneklerden oluşan güzel bir ekip var. Haftada 2 gün antrenman yapıyoruz ve eğer destek alırsak, ilk ikiye girerek Avrupa'da kentimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." dedi.

Genç Oyuncuların Hedefleri

Takımın genç oyuncusu Mahmut Dilan, geçen sezon Süper Lig'de kalmayı başarı olarak gördüklerini belirterek, "Bu sene amacımız önce ligde tutunmak, ardından üst sıralarda yer almak. Avrupa kupalarında mücadele etmek istiyoruz. Şanlıurfa'yı en iyi temsil edeceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Şanlıurfa İşitme Engelliler Futbol Takımı, geçen yıl ilk kez mücadele ettiği İşitme Engelliler Süper Ligi'nde kazandığı tecrübeleriyle yeni sezonda üst sıralarda yer almayı hedefliyor.

Şanlıurfa İşitme Engelliler Futbol Takımı, geçen yıl ilk kez mücadele ettiği İşitme Engelliler Süper Ligi'nde kazandığı tecrübeleriyle yeni sezonda üst sıralarda yer almayı hedefliyor.

Şanlıurfa İşitme Engelliler Futbol Takımı, geçen yıl ilk kez mücadele ettiği İşitme Engelliler Süper Ligi'nde kazandığı tecrübeleriyle yeni sezonda üst sıralarda yer almayı hedefliyor.

Şanlıurfa İşitme Engelliler Futbol Takımı, geçen yıl ilk kez mücadele ettiği İşitme Engelliler Süper Ligi'nde kazandığı tecrübeleriyle yeni sezonda üst sıralarda yer almayı hedefliyor.

Şanlıurfa İşitme Engelliler Futbol Takımı, geçen yıl ilk kez mücadele ettiği İşitme Engelliler Süper Ligi'nde kazandığı tecrübeleriyle yeni sezonda üst sıralarda yer almayı hedefliyor.