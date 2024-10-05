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Şanlıurfaspor 3-0 ile Yendi: Erkan Sözeri'nin Açıklamaları

Şanlıurfaspor, Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenerken, teknik direktör Erkan Sözeri maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 22:29
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 22:29
Şanlıurfaspor 3-0 ile Yendi: Erkan Sözeri'nin Açıklamaları

Şanlıurfaspor, Yeni Malatyaspor'u Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Şanlıurfaspor, konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-0 ile geçerek güzel bir galibiyet elde etti.

Erkan Sözeri'nin Açıklamaları

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "Biz milli maç arasına iyi girmek istiyorduk, morali girmek istiyorduk, bunu da başardık" dedi.

Sözeri, ilk yarıda karşılaşılan zorlukları şöyle dile getirdi: "İlk yarıda gerçekten öyle oldu, açıkçası. İlk yarıda çok nadir yaptığım bir şey yaptım ve 2 oyuncuyu değiştirdim. Bu oyuncuların kötü olduğu anlamına gelmesin, daha ofansif oyuncularla oynamak istedik. İlk yarıda golü bulamayınca rakip genç olduğu için direnci artıyor. İkinci yarıda Ahmet'i de oyuna aldık, bu hamlelerimiz meyvesini verdi. Giren oyuncular, çıkan oyuncular bu takımın birer parçası olduğunu hissettirdiler, bundan dolayı oyuncularımı kutluyorum. Özellikle geçen hafta Kocaelispor beraberliğinin anlamlı olması için bu hafta 3 puan almamız gerekiyordu. Bugün üç puan aldığımız için mutluyuz, camiaya ve taraftarımıza armağan olsun."

Yeni Malatyaspor'un Değerlendirmesi

Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Derviş Deniz, maçın birinci devresinde iyi mücadele ettiklerini belirtti. Deniz, "Mücadelemizin karşılığında pozisyonlarımız da var, gol yapsak belki içeriye galip gireceğiz. İkinci devre yaptığımız bireysel hata, yediğimiz basit goller bu sonucu doğurdu. Bu seviyede mücadele eden bir takım basit goller yememeli, böyle hatalar yapmamalı. Nasıl olsa, canımız sağ olsun; genç takımımız var, yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Şanlıurfaspor ile Yeni Malatyaspor karşılaştı. Maçın ardından...

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Şanlıurfaspor ile Yeni Malatyaspor karşılaştı. Maçın ardından Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Derviş Deniz, açıklamada bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Şanlıurfaspor ile Yeni Malatyaspor karşılaştı. Maçın ardından...

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Şanlıurfaspor ile Yeni Malatyaspor karşılaştı. Maçın ardından Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Derviş Deniz, açıklamada bulundu.

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Şanlıurfaspor 3-0 ile Yendi: Erkan Sözeri'nin Açıklamaları

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