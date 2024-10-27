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Şanlıurfaspor Başkanından Açıklamalar: Futbol ve Gelecek Hedefleri

Şanlıurfaspor'un kulüp başkanı, takımın iyi futbol oynadığını ve geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 11:27
Şanlıurfaspor Başkanından Açıklamalar: Futbol ve Gelecek Hedefleri

Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Mehmet Giray Küçük'ün Değerlendirmeleri

Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Mehmet Giray Küçük, takımının sahada gösterdiği performanstan memnun olduğunu belirtti. Küçük, "İyi oyuncuları bütçemize uygun ödeme şartlarıyla transfer edebilme başarısını elde ettik. Bunun da meyvelerini topluyoruz," dedi.

Düşük Bütçeyle Yükselen Başarı

MÜSLÜM ETGÜ'ye konuşan Küçük, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un, sezon başında yaşanan maddi zorluklar nedeniyle daha çok alt liglerden ve gurbetçi oyunculardan oluşan bir kadro kurduğunu ifade etti. Kulüp, ilk 10 maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek toplamda 14 puan toplamayı başardı.

Takımın Geleceği ve Şehrin Desteği

Küçük, sezon başındaki kongrede yaşanan adaylık süreci hakkında da bilgi vererek, "Transferleri tamamladıktan sonra kongre kararı aldık. Ancak 28 Eylül'deki olağanüstü genel kurulda yine aday çıkmadı. Bu nedenle yönetimde değişiklikler yaparak yeniden aday oldum," dedi.

Takımın Hedefleri ve Şehrin Rolü

Küçük, takımın geleceği ve hedeflerinin şehirle bağlantılı olduğunu vurgulayarak, "Bu takımın nereye gideceği, hedefinin ne olduğunu ben belirlemiyorum, bunun hedefini şehir belirleyecek. Bizim aylık 7-8 milyon gibi bir paraya ihtiyacımız var. Şehir bu paraları ödeyebilirse, bu takımın ligi nerede bitireceğini hayal edebilirim," şeklinde konuştu.

Oyuncular ve Destek Teklifi

Takımda büyük bir birliktelik ve tutku olduğunu belirten Küçük, "Takımımızda genç ve yetenekli oyuncular var. Eğer destek olmazsa, devre arasında bu futbolcular serbest kalacak. Lütfen takımımıza sahip çıkalım," diyerek şehrin takıma olan desteğinin önemine dikkat çekti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un kulüp başkanı Mehmet Giray Küçük, düşük bütçelerle...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un kulüp başkanı Mehmet Giray Küçük, düşük bütçelerle oluşturdukları takımın iyi futbol oynadığını ve lige renk getirdiğini söyledi.

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