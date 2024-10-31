Şanlıurfaspor'da İstifa Şoku: Erkan Sözeri Görevinden Ayrıldı

Erkan Sözeri, Şanlıurfaspor'dan İstifa Etti

Trendyol 1. Lig takımlarından Şanlıurfaspor, teknik direktör Erkan Sözeri'nin istifasıyla sarsıldı. Sözeri, istifa kararını AA muhabirine yaptığı açıklamada, kişisel nedenlere dayandığını dile getirdi.

Kendisi için Düşünülmeyen Bir Karar

Sözeri, bu kararın zor bir süreç olduğunu ve takıma olan bağlılığını ifade etti. "Problemlerimden dolayı Şanlıurfaspor teknik direktörlüğü görevimden bugün itibarıyla istifa ediyorum," diyen Erkan Sözeri, yaşadığı sorunları başkanla 2-3 hafta önce görüştüğünü açıkladı.

Teşekkür Mesajı ve Veda

Teknik direktör, "Beni ikna etmeye çok çalıştılar ama olmadı. Şanlıurfaspor camiasına, şehrine, halkına, yönetimine, oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Haklarını helal etsinler," dedi. Sözeri, ayrıca herhangi bir alacak ya da tazminat talebinde bulunmadığını vurguladı.