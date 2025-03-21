Şanlıurfaspor'da Kemal Kılıç ile Ayrılık Hafta Açıklaması

Şanlıurfaspor, teknik direktör Kemal Kılıç ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, teşekkür mesajıyla veda etti.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 12:44
Şanlıurfaspor'da Kemal Kılıç ile Ayrılık Hafta Açıklaması

Trendyol 1. Lig takımlarından Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'da önemli bir gelişme yaşandı. Kulüp, teknik direktör Kemal Kılıç ile yollarını ayırdığını resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

Kemal Kılıç ile Ayrılık Süreci

Açıklamada, "Teknik direktörümüz Kemal Kılıç ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine ve değerli ekibine kulübümüze kattıkları için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Gelecek Planları

Kemal Kılıç'ın ayrılığı, taraftarlar ve futbol camiası tarafından merakla karşılanırken, yönetim yeni bir teknik direktör arayışına geçmesi bekleniyor.

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