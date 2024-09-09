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Şanlıurfaspor'dan İki Ayrılık: Landel ve Reinkort Gitti

Şanlıurfaspor, iki futbolcusu Landel ve Reinkort ile sözleşmelerini feshetti.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 17:31
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 17:31
Şanlıurfaspor'dan İki Ayrılık: Landel ve Reinkort Gitti

Şanlıurfaspor'da İki Oyuncu ile Ayrılık Süreci Başladı

Trendyol 1. Lig temsilcisi Şanlıurfaspor, önemli bir kadro değişikliğine giderek iki futbolcusu ile yollarını ayırdı. Kulüp, bu kararı sosyal medya hesabında duyurdu.

Yapılan Açıklama

Kulüp tarafından yapılan paylaşımda,

"Profesyonel futbolcumuz Michel Landel ve Stein Reinkort ile sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Michel Landel ve Stein Reinkort'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."

Bu ayrılık, takım için yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Şanlıurfaspor, ilerleyen günlerde yeni transferler yapma planlarıyla gündemde yer alıyor.

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