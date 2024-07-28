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Şanlıurfaspor Efe Arda Koyuncu'yu Transfer Etti

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, genç stoper Efe Arda Koyuncu ile kiralık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 11:28
Şanlıurfaspor Efe Arda Koyuncu'yu Transfer Etti

Şanlıurfaspor'da Yeni Transfer

Trendyol 1. Lig takımlarından ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, 19 yaşındaki stoper Efe Arda Koyuncu'yu kadrosuna kattı. Genç futbolcu, Başakşehir Futbol Kulübü'nden kiralık olarak transfer edildi.

Açıklama ve İmza Töreni

Kulüp, yeni transferle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Sosyal medya üzerinden duyurulan açıklamada, "Kulübümüz, Efe Arda Koyuncu ile kiralık sözleşme imzalamıştır." ifadelerine yer verildi. Ayrıca, Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Mehmet Giray Küçük’ün imza töreninde hazır bulunduğu da belirtildi.

Transferin ardından Efe Arda Koyuncu'nun, takıma önemli katkılarda bulunması bekleniyor.

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