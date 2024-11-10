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Şanlıurfaspor, Gençlerbirliği'ni 3-1 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Şanlıurfaspor, Gençlerbirliği'ni 3-1'lik bir sonuçla geçti.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 16:01
Şanlıurfaspor, Gençlerbirliği'ni 3-1 Mağlup Etti

Maç Sonucu: Şanlıurfaspor 3 - Gençlerbirliği 1

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında Gençlerbirliği ile karşılaştı. Bu heyecan dolu maçta ev sahibi ekip, rakibini 3-1'lik skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Şanlıurfaspor'un bu galibiyeti, lig sıralamasındaki yerini sağlamlaştırmasına yardımcı olurken, Gençlerbirliği için zorlu bir dönem olacağı aşikar. Futbolseverler, her iki takımın mücadelesini büyük bir heyecanla izledi.

Maçın detayları ve oyuncuların performansları, ilerleyen günlerde daha geniş bir şekilde ele alınacaktır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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