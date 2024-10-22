Şanlıurfaspor, Iğdır FK Maçına Hazır

Şanlıurfaspor, Iğdır FK ile Maçta Galip Gelmek İçin Hazırlanıyor

Teknik direktör Erkan Sözeri, 26 Ekim Cumartesi günü yapılacak Trendyol 1. Lig karşılaşması öncesinde takımının hedeflerinden bahsetti. GAP Vadisi Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından, Sözeri, Iğdır FK ile oynayacakları maçta galibiyet istediklerini belirtti.

Erkan Sözeri: "Galip Gelmek İstiyoruz"

Eski takımına karşı oynayacak olmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını ifade eden Sözeri, "Iğdırspor'u misafir etmek benim için bir mutluluk. Takımımız son dönemde performansını artırdı, ama eksikliklerimiz olduğunu kabul ediyoruz. Hedeflerimize odaklanarak bu maçı kazanmak istiyoruz," dedi.

Maçın Önemi ve Taraftar Desteği

Sözeri, maçın kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Bu hafta güzel bir oyun ve iyi bir mücadele ile galip gelmek istiyoruz. Hakemlerin konuşulmadığı bir maç olmasını temenni ediyoruz. Biz, Şanlıurfaspor markasını en iyi şekilde temsil etmek için var gücümüzle çalışmalıyız. Taraftarımızın desteği bizim için çok önemli," ifadelerini kullandı.

Şanlıurfaspor şu anda ligde 13 puanla 13. sırada, Iğdır FK ise 14 puanla 5. sırada yer alıyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, Iğdır FK maçı hazırlıklarını, GAP Vadisi Tesislerinde sürdürdü.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, Iğdır FK maçı hazırlıklarını, GAP Vadisi Tesislerinde sürdürdü.