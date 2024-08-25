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Şanlıurfaspor, İstanbulspor ile Karşılaşacak

Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında İstanbulspor ile mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 10:25
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 10:25
Şanlıurfaspor, İstanbulspor ile Karşılaşacak

Şanlıurfaspor, İstanbulspor ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig 3. haftasında yarın Uğur Okulları İstanbulspor ile karşılaşacak. Maç, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 21:00'de başlayacak.

Maçta Hakem Davut Dakul Çelik Görev Alacak

Bu önemli karşılaşmayı yönetecek olan hakem Davut Dakul Çelik, futbolseverlerin dikkatini üzerine çekecek.

Şanlıurfaspor'un Lig Performansı

Şanlıurfaspor, sezonun ilk haftasında MKE Ankaragücü'ne 2-0'lık bir yenilgi yaşamıştı. İkinci haftada ise Central Hospital Ümraniyespor'u 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

İstanbulspor'un Lig Başlangıcı

Uğur Okulları İstanbulspor, ligdeki ilk iki maçında Manisa FK'yı 3-2 ve Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0'lık skorlarla geçerek iyi bir performans sergiledi.

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