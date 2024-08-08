Şanlıurfaspor, Kaleci Enes Kalyoncu ile Anlaştı

Şanlıurfaspor, Kaleci Enes Kalyoncu'yu Renklerine Bağladı

Trendyol 1. Lig takımlarından Şanlıurfaspor, 23 yaşındaki kaleci Enes Kalyoncu ile anlaştı. Kulübün sosyal medya platformundan yapılan resmi açıklamada, Kalyoncu'nun kadroya katıldığı duyuruldu.

İmza Töreni ve Katılımcılar

Açıklamada, “Kulübümüz, Karşıyaka takımından Enes Kalyoncu ile sözleşme imzalamıştır.” ifadesine yer verildi. Ayrıca imza törenine kulübün başkanı Mehmet Giray Küçük ve başkan vekili Muharrem Aydın da katıldı.

Bu transfer, Şanlıurfaspor'un gelecek hedefleri için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.