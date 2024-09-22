Şanlıurfaspor, Karagümrük Maçında Galibiyet İçin Hazır

Şanlıurfaspor, Karagümrük Maçına İddialı Hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig takımlarından Şanlıurfaspor, yarın kendi sahasında Fatih Karagümrük ile önemli bir maça çıkmaya hazırlanıyor. Takımın teknik direktörü Erkan Sözeri, maç öncesinde yaptıkları hazırlıkların yanı sıra, karşılaşmayı kazanarak taraftarlara bir zafer hediye etmek istediklerini belirtti.

Zorlu Bir Mücadele Bizleri Bekliyor

Erkan Sözeri, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, karşılaşmanın zorlu geçeceğini vurgulayarak, "Rakibimiz bu sezon iyi bir form yakaladı. Her takımın birbirini yenme gücünün olduğu bir ligde mücadele ediyoruz. Maçta galip gelmek için konsantre olduk," dedi.

Taraftarımız Yarın Bizimle Olsun

Karagümrük maçında taraftar avantajına dikkat çeken Sözeri, "Seyircimizle birlikte sahada daha güçlü hissedeceğiz, onları yarın maçta görmek istiyoruz. Takımımızın sahada vereceği mücadele ile birlikte umarım güzel bir sonuç alırız," ifadesini kullandı.

Şanlıurfaspor, yarın saat 20.00'de 11 Nisan Stadı'nda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, TFF 1. Lig'in 6. haftasında oynanacak Fatih Karagümrük karşılaşması için antrenmanlarını GAP Vadisi Tesisleri'nde sürdürdü.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, TFF 1. Lig'in 6. haftasında oynanacak Fatih Karagümrük karşılaşması için antrenmanlarını GAP Vadisi Tesisleri'nde sürdürdü.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, TFF 1. Lig'in 6. haftasında oynanacak Fatih Karagümrük karşılaşması için antrenmanlarını GAP Vadisi Tesisleri'nde sürdürdü.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, TFF 1. Lig'in 6. haftasında oynanacak Fatih Karagümrük karşılaşması için antrenmanlarını GAP Vadisi Tesisleri'nde sürdürdü.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, TFF 1. Lig'in 6. haftasında oynanacak Fatih Karagümrük karşılaşması için antrenmanlarını GAP Vadisi Tesisleri'nde sürdürdü.